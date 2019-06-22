تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية "رشوة التموين" لجلسة 28 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بطره، برئاسة المستشار على الهوارى، تأجيل، محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "رشوة وزارة التموين"، لـ 28 أغسطس، لتعذر حضور المتهمين.
كان المستشار خالد ضياء المحامي، العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا ، قد أحال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق وآخرين، لاتهامه بطلب وتقاضى عطايا تمثلت فى مبالغ مالية وفوائد لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة مقابل أدائه عمل من أعمال وظيفته، وقيام باقى المتهمين بتقديم العطايا والفوائد على سبيل الرشوة والتوسط فى تقديمها.
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