بيطرى المنوفية يطلق الحملة القومية للحمي القلاعية والوادي المتصدع

المنوفية - محمود شاكر

أجرى الدكتور السيد عوض مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية جولة تفقدية، للوقوف على سير لجان التحصين بالباجور بكفر الباجور يرافقه الدكتور جمال الصعيدي مدير إدارة الباجور البيطرية والدكتور إبراهيم شفيق رئيس قسم الوقاية بالباجور، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على كفاءة الأداء بالنسبة للخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتى ذلك مع بدايه فاعليات اليوم الأول للحملة القومية للحمي القلاعية والوادي المتصدع والتسجيل والترقيم، وبعد اجتماع مدير مديرية الطب البيطرى بالمنوفية ومديري الإدارات الخارجية بالمراكز فى حضور مدير إدرة السكرتارية الفنية ومدير عام الشئون المالية والإدارية ومدير وحدة الترقيم والتسجيل بالمديرية ومدير وحدة الابيديمولوجى المعنية بالتحليل الاحصائى لبيانات التحصين.

وأكد عوض على أنه يسعى إلى الحفاظ على ريادة محافظة المنوفية فيما تقدمه للمواطنين بمحافظة المنوفية من خدمات بيطرية والحفاظ على نسب أداء التحصين المحققة بالحملات السابقة والعمل على زيادتها .

وشدد عوض على تطبيق تعليمات ومعايير الامان الحيوى فيما يخص عملية التحصين لضمان المردود المنشود لصحة الحيوان والحفاظ على الثروة الحيوانية واهمها استبدال سنون المحقن فى كل عملية حقن لضمان سلامة الحيوان المحصن .

وأكد عوض على متابعة اللجان اثناء سير عملها وابلغ الجهات المعنية بالمديرية بالمتابعة الميدانية وأكد على مديرى الإدارات البيطرية بالمتابعة الميدانية لتذليل أى عقبة فى حينها.