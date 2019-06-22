بولتون يصل إسرائيل للمشاركة فى اجتماع أمنى ثلاثى أمريكى روسى إسرائيلى

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وصل مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون ، اليوم السبت ، إلى إسرائيل للمشاركة في اجتماع أمني أمريكي روسي إسرائيلي يعقد الاثنين المقبل لبحث الأوضاع الأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وذكرت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية عبر موقعها الإلكتروني أن بولتون وصل إلى إسرائيل تمهيدا لمشاركته في اجتماع ثلاثي بمشاركة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات وسكرتير المجلس الأمني الروسي نيكولاي باتروشيف.

وأضافت الصحيفة أن بولتون سيلتقي غدًا الأحد رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو كما سيلتقي عددًا من المسؤولين الأمنيين في الحكومة الإسرائيلية.

وكان نتنياهو قد وصف اللقاء الثلاثي المرتقب بـ"التاريخي وغير المسبوق" .. مؤكدا أن هذه القمة هامة جدا لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط كما أنه عرض على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين تشكيل لجنة إسرائيلية أمريكية روسية مشتركة لبحث التحديات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط.