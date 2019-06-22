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بعد رفع الحظر.. الحجر الزراعى: شروط جديدة لتصدير البصل إلى السعودية

السبت، 22 يونيو 2019 09:00 ص
بعد رفع الحظر.. الحجر الزراعى: شروط جديدة لتصدير البصل إلى السعودية بصل - أرشيفية
كتب عز النوبى

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ينشر "اليوم السابع"، قرار الإدارة المركزية للحجر الزراعة الذى حمل رقم 16 لسنة 2019، بشأن استئناف تصدير البصل الطازج إلى المملكة العربية السعودية.
 

وقال قرار الحجر الزراعى، إنه بعد رفع الحظر المؤقت من قبل السلطات السعودية على البصل المصرى، هناك عدة شروط للسماح بالتصدير.
 

وأضاف قرار الحجر الزراعى، أن الشروط تضمنت السماح بتصدير البصل الطازج المصرى إلى المملكة العربية السعودية، بالالتزام بالفرز والتعبئة فى محطات أو مراكز (مفارش) معتمدة طبقا لشروط الاعتماد الواردة بالمنشور الفنى رقم (15) والذى يوضح الشروط اللازم توافرها فى محطات ومراكز تعبئة البصل الطازج.
 

ومن بين الاشتراطات إرفاق شهادة تحليل متبقيات المبيدات الصادرة من المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات التابع لوزارة الزراعة مع كل شحنة مصدرة، على أن يتم سحب عينة ممثلة لكل 100 طن، أو كسورها من الشحنة المصدرة مع مراعاة تمثيل العينة المسحوبة للكمية المصدرة طبقا لقواعد سحب العينات، بالإضافة إلى التزام جميع مفتشى الحجر الزراعى بتنفيذ ذلك بكل دقة.

62019201121893-منشور-رقم-16-لسنة-2019-بشأن-استئناف-تصدير-البصل-الطازج-الى-المملكة-العربية-السعودية
 

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