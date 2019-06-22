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بدء عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية الموريتانية

السبت، 22 يونيو 2019 10:22 ص
بدء عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية الموريتانية الانتخابات الموريتانية - أرشيفية
أ ش أ

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بدأت فى موريتانيا، اليوم السبت، عمليات الاقتراع الخاصة بانتخاب رئيس جديد للبلاد من بين 6 مرشحين.

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط، خلال جولة فى العاصمة نواكشوط، بتوافد أعداد كبيرة من الناخبين، ويتوقع أن تتواصل عمليات الاقتراع حتى الساعة السابعة مساء وفق القانون.

ويتنافس فى الانتخابات وزير الدفاع السابق الفريق أول محمد ولد الغزواني، رئيس الوزراء الأسبق سيدى محمد ولد بوبكر، مرشح اليسار محمد ولد مولود، البرلمانى الحقوقى بيرام ولد الداه، الخبير المالى محمد الأمين المرتجى، ومرشح الأقلية الزنجية الدكتور كان حاميدو با با.

ويبلغ عدد الناخبين فى هذه الانتخابات أكثر من مليون ونصف المليون ناخب موزعين على 3870 مكتبا بين المحافظات الموريتانية الـ15 وفى الخارج.

 

 


الانتخابات الرئاسية فى موريتانيا

انتخابات موريتانيا

الرئاسة الموريتانية

السلطات الموريتانية

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