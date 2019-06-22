بدء عمليات فرز الأصوات فى الانتخابات الرئاسية الموريتانية

نواكشوط /أ ش أ/

بدأت، مساء السبت، عمليات فرز الأصوات فى الإنتخابات الرئاسية الموريتانية.

وقالت اللجنة الموريتانية المستقلة للإنتخابات إن نسبة مشاركة الناخبين فى عملية التصويت بلغت 53% مع بدء عمليات الفرز، مشيرة إلى أن النسبة مازالت مؤقتة ، وأن عمليات التصويت لا تزال متواصلة فى بعض اللجان الانتخابية.

وأكدت أن عملية التصويت تسير بشكل ملتزم وقانونى فى كافة اللجان الانتخابية فى هذه الانتخابات التى يتنافس فيها 6 مرشحين ، ويبلغ عدد الناخبين أكثر من مليون ونصف المليون ناخب موزعين على 3870 لجنة موزعة على المحافظات الموريتانية الـ 15 ولجان التصويت للجاليات الموريتانية فى الخارج.