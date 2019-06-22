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بدء عمليات فرز الأصوات فى الانتخابات الرئاسية الموريتانية

السبت، 22 يونيو 2019 11:04 م
بدء عمليات فرز الأصوات فى الانتخابات الرئاسية الموريتانية اقتراع _ صورة أرشيفية
نواكشوط /أ ش أ/

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 بدأت، مساء السبت، عمليات فرز الأصوات فى الإنتخابات الرئاسية الموريتانية.

وقالت اللجنة الموريتانية المستقلة للإنتخابات إن نسبة مشاركة الناخبين فى عملية التصويت بلغت 53% مع بدء عمليات الفرز، مشيرة إلى أن النسبة مازالت مؤقتة ، وأن عمليات التصويت لا تزال متواصلة فى بعض اللجان الانتخابية.

وأكدت أن عملية التصويت تسير بشكل ملتزم وقانونى فى كافة اللجان الانتخابية فى هذه الانتخابات التى يتنافس فيها 6 مرشحين ، ويبلغ عدد الناخبين أكثر من مليون ونصف المليون ناخب موزعين على 3870 لجنة موزعة على المحافظات الموريتانية الـ 15 ولجان التصويت للجاليات الموريتانية فى الخارج.

 


بدء عمليات فرز الأصوات

الانتخابات الرئاسية الموريتانية

موريتانيا

اخبار موريتانيا

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