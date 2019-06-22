بدء الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بمراكز الغربية

الغربية - محمد طارق

أعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور حاتم أنور وكيل الوزارة، أن المديرية بدأت اليوم فى تفعيل الحملة القومية لتحصين الحيوانات ضد مرض الحمى القلاعيه والوادى المتصدع على مستوى محافظة الغربية، بمراكزها الثمانية ضمن الحملة القومية الثانية لعام 2019 .

وأضافت المديرية فى بيان لها، أن الحملة الهدف منها تنمية الثروة الحيوانية للارتقاء بالمستوى الاقتصادى فى المجال الحيوانى، فضلا عن وقاية هذه الحيوانات من الأمراض الوبائية والمعدية والتى قد تنقل إلى الإنسان كامراض مشتركة، كما ستقوم المديرية بتسجيل وترقيم تلك الحيوانات بعد الانتهاء من التحصينات .

وأوضحت أن الحملة سوف تبدأ من اليوم وسوف تنفذ بمعرفة الأطباء البيطريين العاملين بالمديرية وبالإدارات البيطرية بمراكز المحافظة الثمانية، وبالتعاون مع مجالس ومدن المحافظة .