بدء استخراج تذاكر السفر لحجاج الجمعيات الأهلية أول يوليو

يبدأ تشغيل مكتب مصر للطيران بمقر وزارة التضامن الاجتماعى طبع تذاكر الطيران لحجاج الجمعيات اعتبارًا من بداية شهر يوليو المقبل، فى حين سيسافر أول فوج لحجاج الجمعيات يوم 23 يوليو، بعدما تم الانتهاء من ‎تسجيل بصمة العين واليد لحجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1440هـ/2019م، وذلك فى ضوء التعليمات المنظمة لموسم الحج والصادرة عن الجانب السعودى والتى تقتضى بضرورة الحصول على البصمة الحيوية للحجاج للحصول على تأشيرة الحج أسوةً بما أتبع العام الماضى.

وقال أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى إنه تم الحصول على البصمة من كل المواطنين ممن تقل أعمارهم عن 80 عاما، والتسجيل مجاناً دون تسديد أى رسوم كذلك يتم إرسال جوازات السفر الخاصة بالحجاج الى الشئون الإدارية بوزارة الداخلية تمهيداً لإصدار التأشيرات من خلال القنصلية السعودية فور الإنتهاء من الحصول على البصمة .

يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى تنظيم اللقاءات التوعوية لحجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1440هـ/ 2019 م على مستوى محافظات الجمهورية وذلك للاسبوع الثالث على التوالى، حيث انطلقت الدورات بداية يونيو الجارى ومن المقرر أنه بمنتصف يوليو سيتم الانتهاء من تقديم التوعية والارشادات اللازمة لـ12 ألف حاج وهم بعثة حجاج الجمعيات الأهلية لهذا العام.