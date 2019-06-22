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بالقانون.. تعرف على عقوبة شهادة الزور وفقًا للآثار المترتبة عليها

السبت، 22 يونيو 2019 07:00 ص
بالقانون.. تعرف على عقوبة شهادة الزور وفقًا للآثار المترتبة عليها محكمة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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شهادة الزور جريمة يعاقب عليها القانون، وحددت المواد 259 و269 و297 طبيعة العقوبات المقرر توقيعها على المتهمين فى تلك القضايا، والتى يشترط لوقوعها أن يكون المتهم يشهد الزور وهو على علم بأن شهادته كاذبة وأصر عليها لتغير عقيدة المحكمة، وبناء عقيدة ضد المتهم.

يقول ممدوح عبد الجواد، أن كل من شهد زورا لمتهم يعاقب بالحبس، وإذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام، ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً.

وتابع "عبد الجواد" أن كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وأن كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

 


شهادة الزور

قانون العقوبات

الشهادة الكاذبة

عقوبة شهادة الزور

اخبار المحاكم

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