بالأسماء.. مصرع 2 وإصابة آخر من العاملين بشرطة الكهرباء بانقلاب سيارة بمطروح

مطروح _ حسن مشالي

لقى شخصان مصرعهما وأصيب شخص آخر، من العاملين شرطة الكهرباء مطروح، اليوم السبت، إثر حادث انقلاب سيارة بنطاق مركز ومدينة سيدى برانى بالكيلو 105 غربى مرسى مطروح، أثتاء عودتهم من مأمورية عمل، وتم نقلهم لمستشفى النجيلة المركزى.

تلقى الدكتور محسن طه عبدالرازق وكيل وزارة الصحة بمطروح، منذ قليل إخطارا من مستشفى النجيلة المركزى بوصول جثتين هامدتين لكل من زكريا محمود عثمان سلام " 35سنه" -من البحيرة_ وعصام يونس سلامة " 47سنة"- من مطروح- والمصاب محمد مصطفى قايد "22سنة"-من الشرقي- مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، وجميعهم من العاملين بشرطة كهرباء مطروح.