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باحث مغربى يزعم: أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب شخصيتان خياليتان

السبت، 22 يونيو 2019 10:30 م
باحث مغربى يزعم: أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب شخصيتان خياليتان الباحث المغربي رشيد إيلال
وكالات الأنباء

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شكك باحث مغربي يدعى رشيد إيلال، في وجود أول خليفتين للمسلمين، أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب.

 

وزعم الباحث المغربي، أنه "لا وجود لأي وثيقة تاريخية تثبت أن الصحابيين عمر بن الخطاب وأبي بكر الصديق كانا موجودين"، معتبرا أنهما "شخصيتان خياليتان مصدرهما الإشاعة والروايات الخاطئة". وفقا لموقع روسيا اليوم

 

وعلل إيلال نظريته بالقول إن "الروايات والأحاديث التي تحدثت عن الصحابيين ظهرت في القرن 4 للهجرة، أي بعد 400 سنة من وفاتهما إذا اعتبرنا جدلا أنهما كانا موجودين"، مطالبا بأي دليل يثبت عكس كلامه.

 

وأضاف: "الروايات الإسلامية تسجل أن عمر بن الخطاب وأبي بكر حكما شمال آسيا وجزءا كبيرا من إفريقيا، غير أن لا أحد من الحكام الذين غزو من قبلهما ذكروهما في كتبهم أو رسائلهم التاريخية التي تحدثوا فيها عن صراعاتهم السياسية وحروبهم، فضلا عن معاهداتهم التاريخية"، معتبرا "هذا التجاهل غير منطقي وغريب".

 

وبشأن العهدة العمرية التي تعتبر من أهم الوثائق في تاريخ القدس، شكّك الباحث في صحة نسب هذه العهدة إلى عمر بن الخطاب، معتبرا أن "الوثائق الموجودة تبين أن دخول العرب إلى إيلياء كان باتفاق بين المسيحيين والنبي محمد وليس عمر بن الخطاب".

 

ولم يكتف بما سبق، بل تابع متسائلا: "يقال إن عمر هو قاهر الفرس، وأن معركة تاريخية كانت له مع الروم، واستطاع الانتصار عليهم جميعا. إذا، فلم لم يتحدث هؤلاء عن هذه المعارك في وثائقهم التاريخية"؟

 

 

 


المغرب

الاسلام

باحث مغربى

رشيد إيلال

عمر بن الخطاب

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