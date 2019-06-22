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اليوم.. طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمى يؤدون امتحان الكمياء

السبت، 22 يونيو 2019 01:01 ص
اليوم.. طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمى يؤدون امتحان الكمياء الثانوية الأزهرية
كتب لؤى على

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يؤدى اليوم السبت، طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمى بامتحانات نهاية العام، حيث يؤدى طلاب القسم العلمى فى الشهادة الثانوية امتحان مادة الكمياء، وتبدأ اللجنة الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الثانية عشر ظهرًا.
 
وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبى، من بينهم 103067 طالبًا فى القسم الأدبى، و51887 طالبا فى القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالبا بمعهد العلوم الإسلامية.

الثانوية الازهرية

امتحانات الثانوية الازهرية

مادة الكمياء

الثانوية

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