الولايات المتحدة تدرج 5 شركات صينية فى القائمة السوداء بعد هواوى

كتب محمد تهامى زكى

أضافت الولايات المتحدة الأمريكية، خمس شركات ومؤسسات صينية تعمل فى تطوير وإنتاج أجهزة الكمبيوتر العملاقة إلى "القائمة السوداء"، بالإضافة إلى شركة الهواتف الذكية "هواوى".

ووفقا لـRT، قالت شبكة "ABC" إن ذلك يعنى حرمان الشركات المذكورة من الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية، ومنع الشركات الأمريكية من بيعها أية تكنولوجيات، مشيرة إلى أن وزارة التجارة الأمريكية، تعتبر نشاطات هذه الشركات، مخالفة لمصالح الأمن القومى والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وتضم القائمة، شركة Sugon المصنعة للكمبيوترات العملاقة، وكذلك معهد التكنولوجيات الكمبيوترية Wuxi Jiangnan، و3 مؤسسات تابعة لشركة Sugon.

وقالت شبكة "ABC"، إن كل هذه المؤسسات، تشارك فى تصميم التكنولوجيات الكمبيوترية، التى يمكن أن تستخدم فى تحديث المجال العسكرى الصينى.

ووضعت الحكومة الأمريكية "هواوي"، أكبر شركة لأجهزة الاتصال فى العالم، على قائمة تجارية سوداء فى مايو الماضي، والتى تحظر على الموردين الأمريكيين إبرام صفقات معها، بسبب ما تصفه واشنطن بمخاوف تتعلق بأمنها القومى.