الوزير البريطانى لشئون الشرق الأوسط يزور إيران لبحث توترات المنطقة ..غدا

رويترز

قالت بريطانيا، اليوم السبت، إن أندرو موريسون وزير شؤون الشرق الأوسط فى الخارجية البريطانية، سيزور إيران، غدا الأحد، لإجراء محادثات "صريحة وبناءة" فى ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن بعد إسقاط طائرة أمريكية مسيرة.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية فى بيان "فى هذا الوقت الذى يتصاعد فيه التوتر الإقليمى وفى فترة حاسمة لمستقبل الاتفاق النووى تمثل هذه الزيارة فرصة لمزيد من التواصل المنفتح والصريح والبناء مع الحكومة الإيرانية".

وأضاف البيان أن موريسون سيدعو إلى وقف عاجل للتصعيد فى المنطقة، وسيعبر عن المخاوف إزاء سلوك إيران فى المنطقة وتهديدها بالكف عن الالتزام بالاتفاق النووى الذى تبقى بريطانيا ملتزمة به بالكامل.