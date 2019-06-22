النيابة تستمع لأقوال شهود واقعة مصرع عامل نظافة سقط فى بير أسانسير يالأزبكية

كتب عبد الله محمود

صرحت نيابة الأزبكية بدفن جثة عامل نظافة، لقى مصرعه بعد سقوطه فى بير أسانسير أثناء تنظيفه، داخل أحد العقارات بمنطقة رمسيس، عقب الانتهاء من إعداد تقريب الصفة التشريحية، وأمرت باستدعاء صاحب العقار لسماع أقواله، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوجود متوفى داخل عقار بدائرة قسم الأزبكية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وعثر على جثة "عصام. أ" 31 سنة، عامل نظافة بشركة.

وبإجراء التحريات تبين قيام المتوفى بتنظيف الأسانسير وأثناء وقوفه بجوار السلم لتنظيف أسفل المصعد، قام أحد الاشخاص باستدعاء المصعد، مما أدى إلى إصابة المجنى عليه، بإصابات جسيمة بالرأس والصدر وسقوطه على الأرض خارج المصعد، وتوفى متأثرا بإصاباته.