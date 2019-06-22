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النيابة العامة السعودية: السجن والغرامة فى جرائم التصوير بالهاتف والتشهير

السبت، 22 يونيو 2019 11:00 م
النيابة العامة السعودية: السجن والغرامة فى جرائم التصوير بالهاتف والتشهير التصوير بالهاتف أرشيفية
أ ش أ

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واصلت النيابة العامةالسعودية، تحذيراتها من الجرائم المعلوماتية، موضحة أنه يعد مقترفاً لجريمة معلوماتية، كل من استخدم وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، ويشمل ذلك التصوير عبر الهواتف النقالة الذكية المشتملة على معالج البيانات، بقصد التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، مع مصادرة الأجهزة والبرامج المستخدمة في ذلك.

 

وأوضحت أن التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات المختلفة تعتبر عقوباتها السجن مدة تصل إلى سنة، وبغرامة تصل إلى ٥٠٠ ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 


السعودية

تشهير

النيابة العامة السعودية

جرائم معلوماتية

السجن

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