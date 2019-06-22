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الناموس والكلاب الضالة مشكلات تؤرق مصطافى رأس البر

السبت، 22 يونيو 2019 03:00 ص
الناموس والكلاب الضالة مشكلات تؤرق مصطافى رأس البر مصطافى رأس البر
دمياط عبده عبد البارى

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يعانى مصطافو وساكنو مدينة رأس البر بدمياط من عدة مشكلات على رأسها انتشار الناموس والكلاب الضالة وارتفاع أسعار الخدمات، وقال عدد منهم إنه على الرغم من تحسن منظومة النظافة وتجميل الشوارع والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين بشارع النيل وعودة الطفطف إليه، إلا أن الشكاوى تزايدت من انتشار الناموس والكلاب الضالة.

 

ويقول محمد عسل، أحد المتضررين: فى البداية نشكر الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، لما لمسناه هذا العام من تطور وجهد ملموس بمدينة رأس البر، ولكن هناك مشكلات لاحظناها هذا الموسم لم نعان منها من قبل، وهى مشكلة الناموس الذى يعانى منه المصطافون". 

الناموس والكلاب الضالة مشكلات تؤرق مصطافى رأس البر (1)

وتابع قائلا: "كنا متعودين على مرور عربات الرش كل يوم لم نعد نراها، خصوصا فى شارع 81 والشوارع المحيطة، خاصة أن علاج هذه المشكلة ليس بالأمر الصعب، فعلاجها بسيط وهى عودة عربات الرش وزيادتها"، وأضاف: "أنقذونا من الناموس والباعوض المنتشر بالمدينة، وذلك نتيجة لتوقف الوحدة المحلية برأس البر عن رش المبيدات المكافحة للحشرات، مما يؤدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض".

 

وأضاف ماجد السمبسكانى، أحد سكان المدينة، أن انتشار هذه الكلاب يمثل قلقا للأهالى، خاصة من الأطفال، بالإضافة إلى الإزعاج المستمر بسبب نباحها طوال الليل"، وتابع قائلا: "من المشاهد المألوفة مطاردة الكلاب المصطافين أثناء ذهابهم فى الصباح الباكر للشاطئ".

 

من جانبه قال اللواء عماد حمدى، رئيس مدينة رأس البر: "إن ظاهرة الناموس منتشرة بمختلف أنحاء مصر، حتى أننى أشكو منه بمنزلى بالمنصورة، وعلى الرغم من انتشار تلك الظاهرة إلا أن الوحدة المحلية برأس البر لديها عربتان لرش الناموس تعملان يوميا، كما قمنا بالاستعانة بعربة ثالثة من مركز كفر سعد".

الناموس والكلاب الضالة مشكلات تؤرق مصطافى رأس البر (2)

وتابع: "رئيس مدينة رأس البر أما موضوع انتشار الكلاب الضالة فرجال الطب البيطرى يعملون يوميا، ويقومون بوضع المادة السامة فى تجمعات القمامة، ولكن تأثيرها ضعيف ولا يحقق النتائج الفورية، خاصة مع حظر استخدام الخرطوش فى مكافحة الكلاب فإننا نجد صعوبة فى مكافحتها".

 
الناموس والكلاب الضالة مشكلات تؤرق مصطافى رأس البر (3)
 

 


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