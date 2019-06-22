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المقاولون العرب: التوسع أفريقيًا لشركات المقاولات يدعم المستثمرين المصريين

السبت، 22 يونيو 2019 12:00 ص
المقاولون العرب: التوسع أفريقيًا لشركات المقاولات يدعم المستثمرين المصريين المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب
كتب أحمد حسن

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قال المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إن التواجد والتوسع فى الأسواق العربية والأفريقية خلال السنوات الماضية كان توجهاً رئيسياً للشركة عبر خلق شراكات مع رجال الأعمال المصريين، من خلال الحصول على عطاءات ومناقصات لمشروعات تابعة لهؤلاء  المستثمرين.

وأضاف، أن المنطقة شهدت نموا فى سوق النفط والبترول بجانب توفير التمويلات لإقامة مشروعات إعمارية خلال السنوات الأولى لتوسع شركات المقاولات المصرية عربيا وأفريقيا، وذلك بما يدعم توجهات شركات المقاولات للتوسع إقليميا.

وأوضح صلاح، أن هناك جهات تمويل متعددة بالمنطقة ممثلة فى البنك الأفريقي للتنمية، بجانب البنك الإسلامى للتنمية وكذلك صناديق الاستثمار والتمويل المتعددة في المنطقة العربية، مناشدا جهات التمويل الأفريقية والعربية والإسلامية بالتعامل مع شركات المقاولات الإقليمية والعربية لتدعيمها للتوسع في الأسواق الشقيقة.

وأشار إلى أن شركات المقاولات المصرية تلقى دعم من الدولة بصفة مستمرة، موضحا أن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي كان سببا بنسبة 80% في ترسية مشروع سد تنزانيا على شركات مصرية منها شركة المقاولون العرب، حيث إن العلاقة بين السيسي والرئيس التنزاني دعمنا في تحقيق ذلك.

وأشار إلى أن شركات المقاولات المصرية تعاني الفترة الراهنة من عدم تواجد للبنوك المصرية داخل بعض الأسواق الأفريقية، مطالبا شركات المقاولات المصرية بالتكاتف والتعاون والتفكير خارج الصندوق في تنفيذ المشروعات بالخارج مقابل حق انتفاع أو الحصول على بعض السلع والمنتجات التي تتميز بها الأسواق الإقليمية.


وزاره الاسكان

شركات المقاولات

شركه المقاولون العرب

شركات المقاولات المصريه

الاستثمار

افريقيا

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