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المغرب تطلق أول تطبيق إلكترونى لإرشاد السائحين فى طنجة

السبت، 22 يونيو 2019 08:27 م
المغرب تطلق أول تطبيق إلكترونى لإرشاد السائحين فى طنجة مدينة طنجة
كتبت آمال رسلان

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أطلق المجلس الجهوي للسياحة فى مدينة طنجة المغربية تطبيقا للترويج السياحى باسم "فيزيت طنجة"، والذى يعد التطبيق الأول من نوعه بالمغرب، ومخصص لإعداد مسارات سياحية حسب الطلب في مدينة طنجة.

 ومن خلال هذا التطبيق الجديد، يمكن للمستخدم اكتشاف ما تقدمه الوجهة، والدردشة على الفور وتلقي إجابات آنية، ويستخدم العديد من اللغات العربية، الفرنسية، الإنجليزية أو الإسبانية.

ويتيح التطبيق للسياح والزائرين لمدينة طنجة اكتشاف أنواع مختلفة من المنتجات، وإعداد برنامج للسائح لتعريفه على سلسلة من النقاط التي يمكنه زيارتها وفقًا لنقطة انطلاقة، من خلال تحديد الموقع الجغرافي تلقائيا أو إدخاله يدويا.

ويكشف المجلس الجهوي للسياحة، من خلال إطلاق هذه الأداة، إلى تطوير دوره في تسهيل استكشاف الوجهة، وتشجيع تمديد مدة الإقامة وإبراز جميع مكونات سلسلة القيمة التي تهم السائح.

 


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