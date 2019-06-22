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المعاهد الأزهرية: نجاح 83% من العينات العشوائية للفيزياء و66.5% بالتاريخ

السبت، 22 يونيو 2019 02:01 م
المعاهد الأزهرية: نجاح 83% من العينات العشوائية للفيزياء و66.5% بالتاريخ امتحانات - أرشيفية
كتب لؤى على

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كشف الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن نتيجة العينات العشوائية لمواد امتحانات الشهادة الثانوية، التى تم تصحيحها حتى الآن هى الفيزياء 83% نجاح، اللغة الفرنسية 84%، التوحيد 80%، التاريخ 66.5%، الفقه الشافعى للقسم العلمى 96%، والقسم الأدبى 65%، فقه مالكى للقسم العلمى 84%، والقسم الأدبى 62%، الفقه الحنفى للقسم العلمى 76%، مادة النحو للقسم الأدبى 61%، مادة البلاغة للقسم الأدبى 60%.

وأضاف خليل، أن نتيجة العينات العشوائية لمادة الإنشاء للقسم الأدبى 90% نجاح العلوم الإسلامية، 100% للشافعى، 97% مالكى، و100% حنفى، ومادة المنطق 75.5%، ومادة القرآن الكريم 82.5%، ومادة اللغة الانجليزية للقسم العلمى 94 %.

وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبى، من بينهم 103067 طالبا فى القسم الأدبى، و51887 طالبا فى القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالبا بمعهد العلوم الإسلامية.

 


الثانوية الازهرية

امتحانات الثانوية الازهرية

مادة الكيمياء

الفيزياء بالازهر

الفيزياء بالثانويه الازهريه

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