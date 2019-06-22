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المشدد 5 سنوات لصاحب ورشة أحذية لإشعاله النيران فى منزل والدته بروض الفرج

السبت، 22 يونيو 2019 03:45 م
المشدد 5 سنوات لصاحب ورشة أحذية لإشعاله النيران فى منزل والدته بروض الفرج محكمة-ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة فى العباسية بالسجن المشدد 5 سنوات لصاحب ورشة أحذية، لإشعاله النار فى منزل والدته وزوجها وذلك لرفض إعطائه المال فى روض الفرج.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار محسن مبروك وعضوية المستشارين محمد عبد المالك وأحمد أبو عمرة وجمال الرحمانى وأمانة سر محمد عطية وحمدى محمد.
 
وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم "أ.أ" 38 عاما صاحب ورشة أحذية بإشعال النار عمدا فى محل سكن الشقة المملوكة للمجنى عليه "ع.ع"، و"ز.م" والدة المتهم بأن سكب مادة سريعة الاشتعال على باب المسكن وأضرم النار بها محدثا تلفيات بها.
 
وجاء فى أقوال المجنى عليه 58 عاما سائق بأنه تزوج من المجنى عليها منذ 30 عاما ولها ابن من زوجها الأول لا يعمل وليس له محل إقامة، وقد اعتاد فى الفترة الأخيرة على التردد على والدته وطلب مبالغ مالية منها بدون وجه حق، وفى يوم الواقعة فى الساعة الواحدة والنصف ظهرا وحال تواجدى بمسكنى استيقظت على صراخ زوجتى وفوجئت بإشتعال باب مسكنى بالنيران ونمى إلى سمعى صوت المتهم من خلف الباب ويقوم بالطرق عليه بشدة وأثناء ذلك حضر شقيقى وقمنا بإخماد النيران، وقد ترك المتهم بعض المتعلقات الخاصة به أمام الشقة.
 
وجاء فى أقوال "ز.م" 60 عاما ربة منزل والدة المتهم، بأنها أثناء تواجدها بمسكنها استيقظت على صوت طرق شديد على باب الشقة خاصتها وفوجئت باشتعال النيران بباب مسكنها فأيقظت زوجها فنمى إلى سمعها صوت المتهم يقوم بسبها ويقوم بالطرق على باب المسكن بشدة وأثناء ذلك حضر شقيق المجنى عليه برفقة سكان العقار وقاموا بإخماد النيران.

 


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