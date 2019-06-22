"المجلس الاتحادى" الإماراتى يرفع نسبة تمثيل المرأة لـ50%

كتب وكالات

أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قرارا برفع نسبة تمثيل المرأة فى المجلس الوطنى الاتحادى إلى 50 فى المئة، ودخوله حيز التنفيذ مع الفصل التشريعى المقبل للمجلس بحسب وكالة "وام".

ويأتى القرار فى إطار الاستعدادات لانتخابات المجلس الوطنى الاتحادى المزمع إجراؤها فى شهر أكتوبر المقبل، وشمل تعديلات على بعض أحكام قرار المجلس الأعلى للاتحاد لسنة 2006 فى شأن تحديد طريقة اختيار ممثلى الإمارات فى المجلس الوطنى الاتحادى "وتعديلاته"، والذى قضى برفع نسبة تمثيل المرأة فى المجلس الوطنى الاتحادي.

وتضمن القرار 3 مواد رئيسة، تقضى الأولى بأن لا تقل نسبة تمثيل النساء لكل إمارة عن 50 فى المئة من عدد ممثليها، فيما قضت المادة الثانية من القرار بإضافة ممثل عن المجلس الوطنى للإعلام إلى عضوية اللجنة الوطنية للانتخابات.

وقضت المادة الثالثة منه، بقيام اللجنة الوطنية للانتخابات بإصدار كافة التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القرار، بما يضمن سلامة إجراءات العملية الانتخابية وما تسفر عنه من نتائج.

ويعزز القرار التاريخى برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية فى المجلس الوطنى الاتحادى المساهمة بفاعلية فى تعزيز مسيرة التنمية السياسية التى تشهدها الدولة منذ تأسيس دولة الاتحاد، كما أنه يشكل محطة مهمة فى برنامج التمكين السياسى الذى أطلقه آل نهيان فى عام 2005.

يذكر أن المرأة الإماراتية تبوأت منصب رئاسة المجلس الوطنى الاتحادى خلال فصله التشريعى 16 للأعوام 2015-2019، فى سابقة هى الأولى على مستوى العالم العربي.