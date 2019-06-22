المجالس التصديرية تجتمع بـ"التجارة" لبحث الملامح النهائية لبرنامج رد الأعباء

كتب ــ إسلام سعيد

كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، عن اجتماع للمجالس التصديرية اليوم السبت، داخل وزارة الصناعة والتجارة، بحضور مسئولى الوزارة لوضع اللمسات الأخيرة لبرنامج رد الأعباء التصديرية.

وقال أبو المكارم لـ"اليوم السابع"، إن الاجتماع يأتى ضمن سلسلة اللقاءات التى تعقدها المجالس التصديرية، مع مسئولى وزارة الصناعة والمالية للوصول إلى أفضل صيغة لبرنامج رد الأعباء، وحل أزمة متاخرات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات.

وعقدت وزارة التجارة والصناعة، صباح الخميس، اجتماعا موسعا بشأن تسويات مستحقات الشركات المصدرة لدي صندوق تنمية الصادرات من التزامات الشركات لمصلحة الضرائب المصرية.

وترأس الاجتماع المهندس حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنسق العام للمجالس التصديرية والدكتور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وشارك في الاجتماع أيضا عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية والدكتورة أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات الي جانب رؤساء المجالس التصديرية.

وتتناول الاجتماعات آليات تسوية مستحقات الشركات المصدرة من خلال المستحقات الضريبية علي الشركات لصالح مصلحة الضرائب، وهذه الآلية تمثل المرحلة الأولى من مجموعة الآليات التي تم الاتفاق عليها والتي تتضمن تسويات لباقي انواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية، بالاضافة الي مستحقات جهات حكومية اخري مثل التأمينات الاجتماعية والكهرباء وغيرها.