سوبر كورة
Ads
السبت، 22 يونيو 2019 10:57 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

المجالس التصديرية تجتمع بـ"التجارة" لبحث الملامح النهائية لبرنامج رد الأعباء

السبت، 22 يونيو 2019 09:59 ص
المجالس التصديرية تجتمع بـ"التجارة" لبحث الملامح النهائية لبرنامج رد الأعباء خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية
كتب ــ إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، عن اجتماع للمجالس التصديرية اليوم السبت، داخل وزارة الصناعة والتجارة، بحضور مسئولى الوزارة لوضع اللمسات الأخيرة لبرنامج رد الأعباء التصديرية.
 
وقال أبو المكارم لـ"اليوم السابع"، إن الاجتماع يأتى ضمن سلسلة اللقاءات التى تعقدها المجالس التصديرية، مع مسئولى وزارة الصناعة والمالية للوصول إلى أفضل صيغة لبرنامج رد الأعباء، وحل أزمة متاخرات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات.
 
وعقدت وزارة التجارة والصناعة، صباح الخميس، اجتماعا موسعا بشأن تسويات مستحقات الشركات المصدرة لدي صندوق تنمية الصادرات من التزامات الشركات لمصلحة الضرائب المصرية.
 
وترأس الاجتماع المهندس حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنسق العام للمجالس التصديرية والدكتور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وشارك في الاجتماع أيضا عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية والدكتورة أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات الي جانب رؤساء المجالس التصديرية.
 
وتتناول الاجتماعات آليات تسوية مستحقات الشركات المصدرة من خلال المستحقات الضريبية علي الشركات لصالح مصلحة الضرائب، وهذه الآلية تمثل المرحلة الأولى من مجموعة الآليات التي تم الاتفاق عليها والتي تتضمن تسويات لباقي انواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية، بالاضافة الي مستحقات جهات حكومية اخري مثل التأمينات الاجتماعية والكهرباء وغيرها.
 
 
 
 
 
 

برنامج رد الأعباء

دعم الصادرات

متاخرات المصدرين

المجالس التصديرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سعرها بيوصل لمليون دولار.. أغلى أنواع الكيك على مستوى العالم

سعرها بيوصل لمليون دولار.. أغلى أنواع الكيك على مستوى العالم

فيديو معلوماتى.. مش الألعاب النارية بس.. 10 ممنوعات فى مدرجات أمم أفريقيا

فيديو معلوماتى.. مش الألعاب النارية بس.. 10 ممنوعات فى مدرجات أمم أفريقيا

اكتشاف نحو 50 موقعا أثريا تعود لثلاثة آلاف سنة شمال الصين

اكتشاف نحو 50 موقعا أثريا تعود لثلاثة آلاف سنة شمال الصين

س وج.. كل ما تريد معرفته عن الجامع الأزهر فى ذكرى افتتاحه؟

س وج.. كل ما تريد معرفته عن الجامع الأزهر فى ذكرى افتتاحه؟

ناسا تخصص مهمة جديدة للتصوير حول الهالة الخارجية للشمس

ناسا تخصص مهمة جديدة للتصوير حول الهالة الخارجية للشمس

مواعيد مباريات اليوم السبت 22 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 22 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

صور .. العالم هذا الصباح .. فوز تشيلى على الإكوادور فى كوبا أمريكا.. فريق الروك البريطانى"رولينج ستونز " يعود بقوة فى جولة عالمية.. تجمع حاشد دعما للمعارضة التركية قبل انطلاق انتخابات الإعادة باسطنبول

صور .. العالم هذا الصباح .. فوز تشيلى على الإكوادور فى كوبا أمريكا.. فريق الروك البريطانى"رولينج ستونز " يعود بقوة فى جولة عالمية.. تجمع حاشد دعما للمعارضة التركية قبل انطلاق انتخابات الإعادة باسطنبول

650 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ

650 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ

السيسى يستقبل اليوم رئيس موزمبيق.. ومؤتمر صحفى بقصر الاتحادية

السيسى يستقبل اليوم رئيس موزمبيق.. ومؤتمر صحفى بقصر الاتحادية

الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

نيجيريا تخشى مفاجآت بوروندي في ضربة البداية بأمم أفريقيا

نيجيريا تخشى مفاجآت بوروندي في ضربة البداية بأمم أفريقيا

كم ربحت جينيفر لوبيز وأليكس رودريجيز من بيع شقتهما بعد سنة من شراءها؟

كم ربحت جينيفر لوبيز وأليكس رودريجيز من بيع شقتهما بعد سنة من شراءها؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة