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المؤبد لعاطلين سرقا طالبا بالإكراه فى منيا القمح بالشرقية

السبت، 22 يونيو 2019 11:24 ص
المؤبد لعاطلين سرقا طالبا بالإكراه فى منيا القمح بالشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية عاطلين بالسجن المؤبد 25 سنة لقيامهما باعتراض طريق طالب والتعدى عليه بالضرب وإشهار السلاح النارى نحوه وسرقة دراجته البخارية بالإكراه.

صدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى محمد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق.

تعود أحداث القضية رقم 32269 لسنة 2018 جنايات منيا القمح، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقية بلاغا من "مصطفى.م" طالب مقيم المحمدية، مجهولين باعتراض طريقه ليلا، بدائرة منيا القمح وسرقة دراجته البخارية، بعد التعدى عليه بالضرب المبرح وترويعه بإشهار سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش نحوه، وتوصلت تحريات الرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث منيا القمح، إلى قيام كل من "عبد الوهاب.س" و"السيد.م" مقيمين المحمدية دائرة المركز، بالاشتراك مع آخر مجهول، بارتكاب الواقعة، وبالعرض على نيابة منيا القمح العامة قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.


الشرقية

منيا القمح

سرقة طالب

جنايات الزقازيق

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