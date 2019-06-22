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الكويت تدين التفجير الإرهابى بمسجد فى شرق بغداد

السبت، 22 يونيو 2019 04:00 م
الكويت تدين التفجير الإرهابى بمسجد فى شرق بغداد أمير الكويت
الكويت /أ ش أ/

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أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم السبت، استنكار الكويت وإدانتها الشديدة للتفجير الانتحارى الذى وقع أمس الجمعة، شرقى العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

 

جاء ذلك خلال برقيتى عزاء بعث بهما أمير الكويت إلى الرئيس العراقى الدكتور برهم صالح ورئيس الوزراء العراقى الدكتور عادل عبدالمهدى، أعرب فيهما عن خالص تعازيه وصادق مواساته فى ضحايا التفجير الانتحارى.

 

وشدد أمير الكويت على وقوف بلاده إلى جانب العراق وتأييدها لكل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره، سائلا المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

 

كما بعث ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، ببرقيات عزاء مماثلة إلى الرئيس العراقى ورئيس الوزراء عبدالمهدى.

 


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