سوبر كورة
Ads
السبت، 22 يونيو 2019 04:54 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

القومى للمرأة يطلق هاشتاج "مصرية وبشجع مصر" لإبراز صور تشجيع المنتخب

السبت، 22 يونيو 2019 03:54 م
القومى للمرأة يطلق هاشتاج "مصرية وبشجع مصر" لإبراز صور تشجيع المنتخب الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلق المجلس القومى للمرأة هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعى تحت عنوان "مصرية وبشجع مصر"، لنشر صورة إيجابية عن مشاركة المرأة فى مؤازرة المنتخب فى بطولة الأمم الأفريقية.

وناشد المجلس القومى للمرأة سيدات مصر إرسال صورها خلال تشجيع المنتخب، قائلا:"ستات وبنات مصر.. ابعتولنا صوركوا وانتو بتشجعو مصر وهننزلها على صفحتنا هنا عشان كلنا نشجع مصر".

ويشارك المجلس القومى للمرأة فى غرفة العمليات المركزية لمتابعة بطولة الأمم الأفريقية والتى تقام فى مصر فى الفترة بين 21 يونيو حتى 19 يوليو 2019 والتى جاءت بقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل غرفة عمليات مركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لمتابعة كافة الأحداث على جميع المستويات.

ويقوم المجلس من خلال الرقم المختصر 15115 بتلقى جميع الشكاوى التى قد تتعرض لها السيدات خلال أيام البطولة.


القومى للمراه

امم افريقيا

البطوله الافريقيه

كاس الامم الافريقيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"القومى للمرأة: نتلقى شكاوى السيدات خلال بطولة أمم إفريقيا على رقم 15115

السبت، 22 يونيو 2019 11:27 ص

القومى للمرأة للفنانة ياسمين صبرى: مش عيب تغلطى العيب عدم الاعتذار

الجمعة، 21 يونيو 2019 03:22 م

فيديو وصور .. حكايات "نون النسوة" فى صعيد مصر.. الحموات والجدات الأكثر إصرارًا على ختان الإناث.. مقررة "القومى للمرأة" بأسيوط: السيدات بالصعيد سبب رئيسى فى الثأر.. مروة كدوانى: عائلات كثيرة ترفض توريث المرأة

الجمعة، 21 يونيو 2019 03:00 م

صور .. رئيس جامعة القناة يناقش التعاون مع المجلس القومى للمرأة بالإسماعيلية

الخميس، 20 يونيو 2019 12:54 م

رئيسة القومى للمرأة تتفقد معرض منتجات "مصريات مبدعات"

الأربعاء، 19 يونيو 2019 08:19 م

غداً.. المجلس القومى للمرأة يدرب 30 سيدة على أعمال السباكة المنزلية

الأربعاء، 19 يونيو 2019 06:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مدير مستشفى قلين المركزي: آلام ولادة طالبة الثانوية العامة "كاذبة"

مدير مستشفى قلين المركزي: آلام ولادة طالبة الثانوية العامة "كاذبة"

الغرف التجارية: 10مليارات دولار استثمارات 10شركات مصرية بـ21دولة أفريقية

الغرف التجارية: 10مليارات دولار استثمارات 10شركات مصرية بـ21دولة أفريقية

مقتل 5 حوثيين بينهم قياديان فى مواجهات مع الجيش اليمنى شرق تعز

مقتل 5 حوثيين بينهم قياديان فى مواجهات مع الجيش اليمنى شرق تعز

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

الحوت يغنى.. علماء يسجلون صوت غناء حوت نادر فى المحيط الهادى ..فيديو

الحوت يغنى.. علماء يسجلون صوت غناء حوت نادر فى المحيط الهادى ..فيديو

شاهد فى دقيقة..كان 2019.. الكونغو الديمقراطية "الفهود" تاريخ وبطولات

شاهد فى دقيقة..كان 2019.. الكونغو الديمقراطية "الفهود" تاريخ وبطولات

لأول مرة.. توفير أنسولين مصرى بجودة فرنسية بالمستشفيات والصيدليات العامة

لأول مرة.. توفير أنسولين مصرى بجودة فرنسية بالمستشفيات والصيدليات العامة

ماذا قال تريزيجيه عن هدفه فى زيمبابوى بافتتاح امم افريقيا 2019؟

ماذا قال تريزيجيه عن هدفه فى زيمبابوى بافتتاح امم افريقيا 2019؟

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

ماتوصيش السوايسة على التوانسة.. عزومة غداء من صاحب مطعم لنسور قرطاج

ماتوصيش السوايسة على التوانسة.. عزومة غداء من صاحب مطعم لنسور قرطاج

أخيرا.. هارى كين يتزوج صديقته رسميا بعد إنجاب طفلتين و7 سنوات حب

أخيرا.. هارى كين يتزوج صديقته رسميا بعد إنجاب طفلتين و7 سنوات حب

الكاف عن حفل افتتاح امم افريقيا 2019: مصر أذهلت العالم فى 20 دقيقة

الكاف عن حفل افتتاح امم افريقيا 2019: مصر أذهلت العالم فى 20 دقيقة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة