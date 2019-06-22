القومى للمرأة يطلق هاشتاج "مصرية وبشجع مصر" لإبراز صور تشجيع المنتخب

أطلق المجلس القومى للمرأة هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعى تحت عنوان "مصرية وبشجع مصر"، لنشر صورة إيجابية عن مشاركة المرأة فى مؤازرة المنتخب فى بطولة الأمم الأفريقية.

وناشد المجلس القومى للمرأة سيدات مصر إرسال صورها خلال تشجيع المنتخب، قائلا:"ستات وبنات مصر.. ابعتولنا صوركوا وانتو بتشجعو مصر وهننزلها على صفحتنا هنا عشان كلنا نشجع مصر".

ويشارك المجلس القومى للمرأة فى غرفة العمليات المركزية لمتابعة بطولة الأمم الأفريقية والتى تقام فى مصر فى الفترة بين 21 يونيو حتى 19 يوليو 2019 والتى جاءت بقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل غرفة عمليات مركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لمتابعة كافة الأحداث على جميع المستويات.

ويقوم المجلس من خلال الرقم المختصر 15115 بتلقى جميع الشكاوى التى قد تتعرض لها السيدات خلال أيام البطولة.