القوات المسلحة تنظم دورة تدريبية لـ 537 من ذوى القدرات الخاصة فى نظم المعلومات

كتب زكى القاضى

تنفيذاً لتوجيهات الفريق أول محمد زكى باستمرار جهود القوات المسلحة فى دعم خطط التنمية الثقافية والإجتماعية فى صعيد مصر، والاهتمام بذوى القدرات الخاصة، والاستفادة من طاقتهم وقدراتهم الخلاقة، قامت المنطقة الجنوبية العسكرية بإعداد وتأهيل 537 فرد من ذوى القدرات الخاصة من أبناء محافظات الصعيد فى مجال تكنولوجيا المعلومات والحواسب الآلية، داخل مركز نظم المعلومات التابع للقوات المسلحة بأسيوط، وذلك طبقا للبروتوكول الموقع مع وزارة الإتصالات وتكنولوجياً المعلومات، كما تم تمكين عدد من الخريجين للحصول على فرص عمل بالعديد من الشركات ومؤسسات القطاع المدنى فى صعيد مصر.

وخلال مراسم الإحتفال ألقى قائد المنطقة الجنوبية العسكرية كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، للخريجين مؤكداً حرص القوات المسلحة على توفير سبل الدعم والرعاية لأبناء الشعب المصرى فى إطار دورها الداعم لخطط التنمية الشاملة للدولة.

وأشاد محافظ أسيوط بالقدرات والإمكانات التى زود بها مركز نظم المعلومات بالمنطقة الجنوبية العسكرية ودوره فى تأهيل شباب الصعيد بالتعاون مع وزارة الاتصالات ليكون بمثابة منارة للعلم والتكنولوجيا فى جنوب مصر، مؤكدا حرص القيادة السياسية على تقديم الدعم الكامل لذوى القدرات الخاصة ودمجهم داخل المجتمع وتوفير كافة مقومات الحياة الكريمة لهم.

كما أكد مدير منحة (من أجل غد أفضل) بوزارة الإتصالات على استمرار التعاون الكامل مع القوات المسلحة لخدمة ذوى القدرات الخاصة وتطوير مهاراتهم الحياتية بما يؤهلهم لسوق العمل، وفى نهاية الإحتفال تم تكريم المشرفين على الدورة وأوائل الخريجين الذين أعربوا عن سعادتهم البالغة لإتاحة الفرصة لتنمية قدراتهم بما يمكنهم من الإندماج فى المجتمع والحصول على فرص عمل مناسبة، جاء ذلك خلال الإحتفال الذى حضره عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظات الصعيد وعدد من المسؤلين بوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.