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القبض على قيادى فى تنظيم "داعش" شمالى العراق

السبت، 22 يونيو 2019 05:00 ص
القبض على قيادى فى تنظيم "داعش" شمالى العراق الجيش العراقى
وكالات

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، امس الجمعة، القبض على ما يسمى مسؤول "ديوان الغنائم" في تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول) في مدينة القيروان بمحافظة نينوى شمالي البلاد ، حسبما نشرت وكالة سبوتنيك الروسية للانباء .
 
وقالت المديرية في بيان "تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى، وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في حي التنك  بالجانب الأيمن من الموصل"، لافتة إلى أن "هذا الإرهابي عمل مسؤولا عن ما يسمى بديوان الغنائم في القيروان، ولديه أحد أولاده من الدواعش كان قد قتل على يد قواتنا الأمنية أثناء معارك التحرير".
 
وأعلن العراق في  ديسمبر 2017 تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية".
 
 

الجيش العراقى

داعش

روسيا

التنظيم الإرهابي

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