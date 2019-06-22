القبض على ضابط بالمخابرات التركية بدعوى محاولة الانقلاب على أردوغان

كتب- هاشم الفخرانى

قال موقع "نورديك مونيتور"، إن الحكومة التركية أمرت بسجن ضابط بالمخابرات العسكرية، بعد مواجهته بـ"تهم مشكوك فيها".

وأوضح الموقع، الذي يتخذ من ستوكهولم مقرا له،ونشرت تفاصيل الخبر شبكة "سكاى نيوز" أن الكولونيل حسين يلدريم، الذي كان مسؤولا عن التحقيقات في استخبارات هيئة الأركان العامة، حكم عليه بالسجن من قبل الحكومة التركية بتهمة الانقلاب.

وأضاف أن يلدريم أوقف عن العمل يوم 15 يوليو 2016، وجرى تقديمه أمام المدعي العام في يناير 2017، مشيرا إلى أن الشرطة عثرت داخل مكتبه على ملاحظات ووثائق تضم بعض الأسرار الخاصة بالتحقيقات التي كان يقودها، من بينها جرائم تتعلق بتنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا، وقد استخدمت هذه الوثائق كـ"أدلة جنائية" لدعم تهمة الانقلاب.

ومن بين الأدلة الأخرى التي تم تقديمها أيضا لدعم تهمة الانقلاب، وثيقة تضم أسماء تطبيقات ضارة تستخدم بغرض التجسس، حيث تزعم السلطات التركية أن يلدريم كان يستخدمها لأهداف "غير مشروعة".

وخلال جلسة استماع أجريت في أنقرة في ديسمبر الماضي، دافع الضابط السابق عن نفسه نافيا كل المزاعم الموجهة ضده، موضحا أن الوثائق المحجوزة مكتوبة بخط يده، لكنه أشار إلى أنها تخص وظيفته ولا علاقة له بها "بشكل شخصي".