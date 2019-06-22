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القبض على سائق لإشعاله النار فى 80 دراجة نارية داخل جراج بالقليوبية

السبت، 22 يونيو 2019 01:59 م
القبض على سائق لإشعاله النار فى 80 دراجة نارية داخل جراج بالقليوبية حريق جراج - ارشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية من إلقاء القبض على سائق أشعل النار فى 80 دراجة نارية بجراج بمنطقة بلتان لخلاف بينه وبين نجل صاحب الجراج.

وكشف ملابسات بلاغ لمديرية أمن القليوبية، بنشوب حريق بجراج كائن بقطعة أرض فضاء بطريق السفاينة بلتان مخصص للدراجات النارية ملك أحد المواطنين، واحتراق عدد 80 دراجة نارية بالكامل وما قرره نجل مالك الجراج، وأنه أثناء تواجده بالجراج فوجئ بنشوب الحريق ولم يعلل سبباً لنشوبه.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية أسفرت جهوده من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة إلى قيام أحد الأشخاص بتسلق السور الخلفى للجراج وإشعاله النيران بإحدى الدراجات وامتدادها لباقى الدراجات، وأمكن تحديد مرتكب الواقعة سائق سبق اتهامه فى قضية سرقة، ومحكوم عليه بالحبس لمدة سنة فى إحدى القضايا.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه الحادث على إثر حدوث مشادة كلامية بينه ونجل مالك الجراج لخلاف بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

 


حريق بجراج درجات نارية

حريق القليوبية

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حريق جراج

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