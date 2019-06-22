الصين: تقنيات ذكية لتمكين المسافرين من تتبع أمتعهتم فى مطار بكين الدولى الجديد

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كشفت مصلحة الدولة الصينية للطيران المدنى، أن مطار بكين داشينج الدولى الجديد سيستخدم بشكل شامل أجهزة التعرف على ترددات الراديو فى تتبع الأمتعة.

وذكرت المصلحة – فى بيان اليوم - أن تبنى استخدام أجهزة التعرف على ترددات الراديو باتت من بين التقنيات المتطورة العديدة لمطار بكين الجديد الذى من المتوقع أن يصبح من ضمن أول مجموعة من المطارات الذكية فى البلاد.

وأوضحت أنه يمكن لتقنية التعرف على ترددات الراديو فى تتبع الأمتعة، أن تمكن المسافرين من متابعة المعلومات الخاصة بأمتعتهم فى الوقت الحقيقى باستخدام الأجهزة الإلكترونية، وسيقوم مطار بكين الجديد أيضا بإنشاء منصة شاملة لجميع بيانات عملياته، ما سيعزز بشكل كبير كفاءته التشغيلية بمعلومات دقيقة وقرارات ذكية.

يشار إلى أنه سيتم استخدام العديد من التقنيات الجديدة فى مطار بكين داشينج الدولى، بما فيها تسجيل الوصول الذاتى وتسجيل الوصول إلى الأمتعة الشخصية والتعرف على الوجه فى عمليات الفحص الأمنى.

ومن المقرر بدء تشغيل مطار بكين داشينغ الدولى فى سبتمبر المقبل، حيث تم بناؤه لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الجوية فى البلاد وتخفيف الضغط الجوى الكبير على مطار العاصمة بكين الدولى الذى تجاوز حجم نقله السنوى للركاب 100 مليون خلال عام 2018.