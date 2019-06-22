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الصحة: تقديم الخدمة العلاجية لـ101 حالة من مشجعى بطولة الأمم الأفريقية

السبت، 22 يونيو 2019 05:44 م
الصحة: تقديم الخدمة العلاجية لـ101 حالة من مشجعى بطولة الأمم الأفريقية كأس أمم أفريقيا
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقديم الخدمات الطبية لـ101 حالة من مشجعى بطولة الأمم الأفريقية من المصريين وغير المصريين، والتى انطلقت أمس على ملعب ستاد القاهرة الدولى، بحضورالرئيس عبدالفتاح السيسى.
 
 
ويشار إلى أنه من بين الحالات 98 مصرياً تراوحت إصاباتهم بين ضيق بالتنفس، وهبوط بالدورة الدموية، و3 من جنسيات أفريقية وعربية، تنوعت التشخيصات الطبية الخاصة بهم بين اشتباه بأزمة قلبية، وألم بالبطن، وارتجاع بالمعدة وآلام بالصدر، تم تقديم الخدمات لهم داخل الاستاد عن طريق لفرق الإسعافية المنتشرة داخل الاستاد. 
 
 
 
كما تم نقل 10 حالات اخرى من المشجعين "المصريين وغير المصريين" إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية، حيث تم إجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة لجميع الحالات إضافةً إلى عمل الأشعة والتحاليل بالمجان وخرجوا  خروج تحسن عدا حالة واحدة ما زالت تحت العلاج والملاحظة، وحالتها مستقرة، ومن المنتظر خروجها خلال الساعات القليلة القادمة، مؤكداً توجيه الشكر من قبل الحالات الأفارقة والعرب للرئيس عبدالفتاح السيسي ومصر على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وتقديم الخدمات الطبية لهم.
 
 
يذكر أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت عن وضع خطة تأمين طبي شامل، طبقاً للمعايير الطبية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، وذلك لجميع الاستادات والملاعب التي ستقام بها بطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل، كما تم تخصيص الخط الساخن رقم ٩٩٨ للحالات الطارئة باللغتين " الإنجليزية والفرنسية" إضافةً إلى اللغة العربية حيث يتلقى جميع الاستفسارات من كافة المحافظات، حيث تم توزيع منشورات بذلك في المطارات والفنادق التي تقيم فيها وفود الدول الأجنبية، كما تم عقد غرفة مركزية للطوارئ على مدار ٢٤ ساعة للتواصل مع المستشفيات ومتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي، بصفة يومية، كما تم التأكيد علي تواجد الفرق الطبية على مدار الساعة ورفع درجة الاستعداد في تلك على المستشفيات للقصوى خلال فترة البطولة.
 

 


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