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"الصحة" تحذر من أضرار التدخين على الفم والأسنان.. أبرزها "سرطان الفم"

السبت، 22 يونيو 2019 12:00 ص
"الصحة" تحذر من أضرار التدخين على الفم والأسنان.. أبرزها "سرطان الفم" تدخين- أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن الأضرار التى يتعرض لها الفم والأسنان بسبب التدخين، مؤكدة أن الفم هو أول الأعضاء تأثرًا بالتدخين، خاصة أنه معرض مباشرة للمواد الكيميائية المكونة للسيجارة.

وأضافت أن عواقب التدخين وخيمه ومزعجه ومنها الاصابة بسرطان الفم والأنسجة المحيطة والتقرحات المزمنة والاصابة بالفطريات، كما تكمن خطورة سرطان الفم أنه لا يظهر بمظهره الحقيقى إلا فى المرحلة المتأخرة.

وأوضحت إنه من ضمن الأضرار أمراض اللثة المزمنة، والتلا تعتبر سببًا رئيسيًا في تآكل العظام وتساقط الأسنان، فضلًا عن تناقص حدة حاستى التذوق والشم ونقص معدل إفراز اللعاب، وتلون وتغير لون الأسنان واللسان مع انبعاث روائح كريهه من الفم.

 


التدخين

اضرار التدخين

وزارة الصحة

سرطان الفم

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