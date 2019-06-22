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الشرطة السعودية: القبض على 5 متهمين تخصصوا فى سرقة عملاء البنوك بالرياض

السبت، 22 يونيو 2019 06:30 م
الشرطة السعودية: القبض على 5 متهمين تخصصوا فى سرقة عملاء البنوك بالرياض المقدم شاكر التويجرى
كتب محمد تهامى زكى

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أعلن المقدم شاكر بن سليمان التويجرى، المتحدث الإعلامى لشرطة منطقة الرياض، القبض على خمسة متهمين من أحد الجنسيات، لقيامهم بترصد عملاء البنوك الذين ينقلون أموالاً نقدية.

 

ووفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية، قال التويجرى أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الأموال وفقاً لإجراءات البحث والتحرى والاستدلال أسفرت عن القبض على خمسة متهمين من أحد الجنسيات بالعقدين الثالث والخامس من العمر، وذلك لتوفر الدلائل على قيامهم بترصد عملاء البنوك الذين ينقلون أموالاً نقدية معهم بعد خروجهم منها ومتابعتهم وسرقة الأموال من المركبات التى تتوقف بأماكن عامة بعد تكسير زجاج نوافذها.

 

وأكد التويجرى، أنه جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية بحقهم، ونوهت شرطة منطقة الرياض عن ذلك، لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

 

 


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المملكة العربية السعودية

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