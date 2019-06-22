السيطرة على حريقين منفصلين بسوهاج دون حدوث خسائر فى الأرواح

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج من السيطرة على حريقين منفصلين الأول بدائرة قسم أول سوهاج بكمية من المخلفات بأرض فضاء، بينما وجاء الحريق الثانى بدائرة مركز جزيرة شندويل بمخلفات الأشجار والحشائش بمزرعة موالح تابعة لوزارة الزراعة.

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغين منفصلين عن نشوب حريق تم الدفع بقوات الحماية المدنية برئاسة العميد علاء نمشه مدير الإدارة، وتبين من التحريات نشوب الحريق الأول بشارع المخبز الآلى دائرة قسم أول، وانتقل مأمور وضباط القسم وبالفحص تبين نشوب الحريق بكمية من المخلفات بقطعة أرض فضاء ملك ورثة فاطمة ح س وتطايرت النيران لشقة بالطابق الثانى بعقار مجاور لقطعة الأرض ملك مصطفى ص م ع 38 سنة عامل، وتم السيطرة على الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات ".

وبسؤال كلًا من أحمد ع ا م 60 سنة عامل زراعى حارس قطعة الأرض ومالك الشقة أكدا الواقعه، وأضافا أن سبب الحريق ألقاء أحد المارة عقب سيجارة مشتعلة، كما أضاف الثانى باحتراق بعض المنقولات المنزلية ونفيا الشبهة الجنائية أخطرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنيــــة وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعــة.

وجاء الحريق الثانى بمخلفات الأشجار والحشائش بمزرعة موالح تابعة لوزارة الزراعة دائرة مركز جزيرة شندويل انتقل مأمور، وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بكمية من المخلفات والحشائش بالمزرعة وتم السيطرة على الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات ".

وبسؤال أحمد ا ا 53 سنة مهندس زراعى وكيل المزرعة، ويقيم بها قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق لحدوث ماس بأحد الأسلاك الكهربائية المارة بالمزرعة وأضاف باحتراق 10 أشجار موالح، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك أخطرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنية وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.