السيسى يعزى حكومة وشعب موزمبيق فى ضحايا الأعاصير

كتب محمد الجالى

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بـ"فيليبي جاسينتو نيوسي" رئيس جمهورية موزمبيق، متمنياً له إقامة طيبة بالقاهرة، مؤكداً تقديره البالغ للعلاقات التاريخية بين مصر وموزمبيق التى تعود إلى سبعينيات القرن الماضى.

ووجه الرئيس السيسى، فى المؤتمر الصحفى المشترك مع نظيره الموزمبيقى، العزاء إلى حكومة وشعب موزمبيق فى ضحايا الأعاصير التى ضربتها، مؤكداً دعم مصر الكامل لإعادة إعمار الأماكن المتضررة.

وأشار السيسي إلى أن مباحثاتهما كانت مثمرة وبناءة فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، مؤكداً العزم على زيادة حجم التبادل التجارى، وزيادة برامج التدريب، قائلا إنه تم بحث عدد من الملفات مثل التشاور السياسى والدبلوماسى، وفى المجال الزراعى والأمن الغذائى.

ودعا الرئيس السيسى الدول الصديقة والمخلصة إلى مكافحة آفة الإرهاب، مشيراً إلى أنه تم التوافق على التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التى تواجه القارة الأفريقية.