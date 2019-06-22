الرئيسية أخبار عاجلة السيسى يستقبل اليوم رئيس موزمبيق.. ومؤتمر صحفى بقصر الاتحادية السبت، 22 يونيو 2019 08:56 ص الرئيس السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم السبت، فيليبي جاسينتو نيوسى رئيس جمهورية موزمبيق، حيث يعقد الرئيسان جلسة مباحثات بقصر الاتحادية. ومن المقرر، أن يتحدث الرئيسان إلى وسائل الإعلام اليوم، عقب انتهاء المباحثات. السيسي قصر الاتحادية موزمبيق رئيس موزمبيق اليوم السابع بلس مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة السيسى لـ"تايم سبورت": مصر قدمت صورة حضارية رائعة ونريد الشباب يعود للمباريات السبت، 22 يونيو 2019 12:10 ص فيديو وصور.. الرئيس السيسى يعلن انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019 فى مصر.. الجماهير تضىء استاد القاهرة لاستقبال الرئيس.. افتتاح تاريخى بـFireworks والليزر.. وأغنية "متجمعين" تشعل المدرجات قبل مواجهة مصر وزيمبابوى الجمعة، 21 يونيو 2019 09:19 م الرئيس السيسى ينشر صورتين لاستاد القاهرة قبل حفل افتتاح "أمم أفريقيا" الجمعة، 21 يونيو 2019 08:45 م فيديو.. الرئيس السيسى يعلن انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019 فى مصر الجمعة، 21 يونيو 2019 08:43 م عضو بالكونجرس: نثق برجاحة قرار السيسى باعتبار الإخوان "إرهابية" الجمعة، 21 يونيو 2019 01:00 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع مواعيد مباريات اليوم السبت 22 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة 650 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ السيسى يستقبل اليوم رئيس موزمبيق.. ومؤتمر صحفى بقصر الاتحادية الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة نيجيريا تخشى مفاجآت بوروندي في ضربة البداية بأمم أفريقيا كم ربحت جينيفر لوبيز وأليكس رودريجيز من بيع شقتهما بعد سنة من شراءها؟ طالبة أمريكية تحول المعلومات الفلكية لرسومات بيانية متحركة لهذا السبب يتم تعديل الحيوانات وراثيا.. السلمون أولها "ناسينى ليه" لـ تامر حسنى تتخطى الـ50 مليون فى 3 شهور الحكومة توجه شركات توزيع الكهرباء بمراجعة فواتير الاستهلاك قبل إصدارها للمواطنين بالأسعار الجديدة.. وتعليمات مشددة للقطاعات التجارية بعدم الاعتماد على المتوسط.. وتؤكد: ترشيد الاستهلاك أفضل طرق خفض قيمة الفاتورة ارتفاع صادرات مصر من البطاطس والبصل لـ924 ألف طن.. وجارى الفرز والشحن السيسى لـ"تايم سبورت": مصر قدمت صورة حضارية رائعة ونريد الشباب يعود للمباريات المزيد من Trending Plus
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