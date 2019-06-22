السيسى يستقبل اليوم رئيس موزمبيق.. ومؤتمر صحفى بقصر الاتحادية

كتب محمد الجالى

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم السبت، فيليبي جاسينتو نيوسى رئيس جمهورية موزمبيق، حيث يعقد الرئيسان جلسة مباحثات بقصر الاتحادية.

ومن المقرر، أن يتحدث الرئيسان إلى وسائل الإعلام اليوم، عقب انتهاء المباحثات.