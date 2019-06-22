السكة الحديد تطرح مسابقة لاختيار أفضل محطة وقطار بمناسبة الكان

كتب رضا حبيشى

قررت شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة إجراء تنافسية بين عمال الشركة على مستوى عاملى النظافة والسفرى ومديرى المواقع للمحطات والقطارات، لاختيار لأفضل محطة وأفضل قطار من حيث جودة النظافة والخدمات المقدمة، وذلك بمناسبة البطولة الأفريقية المقامة فى المحافظات خلال الفترة المقبلة.



وأكد اللواء رفعت حتاتة رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة المملوكة لهيئة السكة الحديد، لـ"اليوم السابع"، أنه سوف يتم مكافأة أفضل محطة بصرف مكافأة قدرها 50 ألف جنيه يتم توزيعها على العاملين بأفضل محطة، ومكافأة 10 آلاف جنيه لطاقم سفرى أفضل قطار، ومكافأة 10 آلاف جنيه لعمال النظافة بالورشة التى قام منها أفضل قطار.



وأضافت حتاتة، أن الشركة تعودت على إجراء مثل هذه المسابقات من قبل، لخلق نوع من التنافس بين العاملين لظهور المحطات والقطارات بالمظهر الحضارى وتقديم خدمة أفضل لجمهور ركاب السكك الحديد.