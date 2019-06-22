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السجن المشدد 3 سنوات لصيدلى لترويجه أقراصا مخدرة ومنشطات مجهولة بالأزبكية

السبت، 22 يونيو 2019 09:33 م
السجن المشدد 3 سنوات لصيدلى لترويجه أقراصا مخدرة ومنشطات مجهولة بالأزبكية ادوية مجهولة المصدر_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار صبحى صبحى عبد المجيد، بالسجن المشدد بالسجن المشدد 3 سنوات على دكتور صيدلى وتغريمه 50 ألف جنيه، بتهمة الاتجار فى الأدوية المدرجة بجدول المخدرات، والمنشطات الجنسية مجهولة المصدر، فى الأزبكية.

وكشفت تحقيقات النيابة، قيام المتهم " ماركو ع ف " 38 عام صاحب ومدير صيدلية، بالإتجار فى مخدر " المورفين " ومخدر " بيتا هيدروكسى فنتانيل "، وأحرز بقصد الإتجار مخدر الترامادول.

البداية كانت بورود معلومات، تفيد بقيام المتهم ببيع العقاقير المخدرة والمغشوشة والغير مصرح بالتعامل فيها، وترويجها على صغار السن بمحل عمله.

على الفور تم تشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش والضبط والتى يرأسها " حسام الدين قاسم عبدالكريم " مفتش بالإدارة العامة للصيادلة، وبالوصول تقابل مع أحد العمال المتواجدين بمحل عمل المتهم، وأثناء ذلك حضر المتهم وبإجراء عملية التفتيش، أسفرت عن ضبط كمية من الأدوية المدرجة بالجدول، وكمية من المنشطات الجنسية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، والممنوع تداولها بالبلاد.

 

 


أقراص مخدرة

منشطات جنسية

السجن المشدد

جدول المخدرات

ادوية مغشوشة

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