الرى تبحث إعادة تأهيل استراحات غرب الدلتا لاستغلالها

عقد الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل أول وزارة الموارد المائية والرى، اجتماعًا لبحث موقف الاستراحات والسكن الإدارى التابع للوزارة بمنطقة غرب الدلتا وتحديد الاعتمادات المالية المطلوبة لتأهيلها على الوجه الامثل لإمكان استغلالها لصالح العمل .

حضر الاجتماع كلا من المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى والمهندس خالد مدين رئيس هيئة الصرف والمهندس عاشور عبد الكريم رئيس هيئة حماية الشواطئ والمهندس محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء.

وأكد الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل أول وزارة الموارد المائية والرى، أن هذه الخطوة تعتبر كمرحلة أولى، حيث سيتم تعميمها على باقى المناطق والمحافظات بأعداد حصر شامل لكافة الاستراحات والسكن الإدارى على مستوى الجمهورية لعمل التأهيل المناسب لها.