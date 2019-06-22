الرئيس السيسى: فخور بشباب الوطن على تقديمهم صورة مشرفة لمصر أمام العالم

كتب مصطفى عنبر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، عبر حسابه الرسمى على موقع تويتر" فخور بهذا النموذج المحترم لشباب الوطن على تقديمهم صورة مشرفة لمصرنا العزيزة أمام العالم أجمع..أدامكم الله نعمة هذا الوطن".

فخور بهذا النموذج المحترم لشباب الوطن على تقديمهم صورة مشرفة لمصرنا العزيزة أمام العالم أجمع.

أدامكم الله نعمة هذا الوطن.#بشبابها_تحيا_مصر#كأس_الأمم_الإفريقية pic.twitter.com/ac7c3d9Bf2 — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) June 22, 2019

ونشر حساب الرئيس السيسى على تويتر مقطع فيديو لعدد من شبابا الوطن أثناء تنظيفهم مقاعد الجماهير من المخلفات والقمامة.