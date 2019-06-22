الرئيس السيسى: فخور بشباب الوطن على تقديمهم صورة مشرفة لمصر أمام العالم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، عبر حسابه الرسمى على موقع تويتر" فخور بهذا النموذج المحترم لشباب الوطن على تقديمهم صورة مشرفة لمصرنا العزيزة أمام العالم أجمع..أدامكم الله نعمة هذا الوطن".
فخور بهذا النموذج المحترم لشباب الوطن على تقديمهم صورة مشرفة لمصرنا العزيزة أمام العالم أجمع.— Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) June 22, 2019
أدامكم الله نعمة هذا الوطن.#بشبابها_تحيا_مصر#كأس_الأمم_الإفريقية pic.twitter.com/ac7c3d9Bf2
ونشر حساب الرئيس السيسى على تويتر مقطع فيديو لعدد من شبابا الوطن أثناء تنظيفهم مقاعد الجماهير من المخلفات والقمامة.
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