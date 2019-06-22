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الرئيس السيسى: فخور بشباب الوطن على تقديمهم صورة مشرفة لمصر أمام العالم

السبت، 22 يونيو 2019 10:23 م
الرئيس السيسى: فخور بشباب الوطن على تقديمهم صورة مشرفة لمصر أمام العالم الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب مصطفى عنبر

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، عبر حسابه الرسمى على موقع تويتر" فخور بهذا  النموذج المحترم لشباب الوطن على تقديمهم صورة مشرفة لمصرنا العزيزة أمام العالم أجمع..أدامكم الله نعمة هذا الوطن".

ونشر حساب الرئيس السيسى على تويتر مقطع فيديو لعدد من شبابا الوطن أثناء تنظيفهم مقاعد الجماهير من المخلفات والقمامة.

 

 


السيسى

الرئيس السيسى

مصر

امم افريقيا

الامم الافريقية

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