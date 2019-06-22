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الرئيس الروسى يوقع مرسوما بحظر الرحلات الجوية إلى جورجيا

السبت، 22 يونيو 2019 04:00 ص
الرئيس الروسى يوقع مرسوما بحظر الرحلات الجوية إلى جورجيا بوتين
أ ش أ

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 وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يحظر على شركات الطيران الروسية القيام برحلات إلى جورجيا اعتبارا من 8 يوليو المقبل.

وأعلن المكتب الصحفي للكرملين حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية امس الجمعة، أن الرئيس الروسي وقع المرسوم "حول إجراءات محددة لضمان الأمن القومي لروسيا الاتحادية وحماية المواطنين الروس من أعمال إجرامية وأخرى مخالفة للقانون" الذي يحظر على شركات الطيران نقل المواطنين من روسيا إلى جورجيا.

وكلف الرئيس بوتين الحكومة باتخاذ إجراءات لضمان عودة المواطنين الموجودين على أراضي جورجيا بشكل مؤقت وأمتعتهم، وضمان تنفيذ الإجراءات الضرورية لتطبيق هذا المرسوم.

كما كلف وزارة الخارجية بأن تنسق مع السلطات الجورجية الخطوات لضمان أمن المواطنين الروس وعودتهم إلى الوطن.

وأوصى المرسوم الرئاسي الشركات السياحية بتجنب بيع التذاكر وتنظيم الرحلات إلى جورجيا خلال فترة سريان المرسوم.

 

 


فلاديمير بوتين

شركات الطيران الروسية

جورجيا

روسيا

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