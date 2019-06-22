الخارجية الأمريكية: السعى لاحترام الحريات الدينية يمثل أهمية أساسية لإدارة ترامب

أ ش أ

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن السعي لاحترام الحريات الدينية يمثل أهمية أساسية لإدارة ترامب، و"قضية شخصية بالنسبة لي".

وشدد بومبيو - خلال مؤتمر صحفي في واشنطن حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية - على معاناة الكثيرين من القمع والسجن بسبب معتقداتهم الدينية.

وأضاف بومبيو "كأمريكي، بوركت بالاستمتاع بالحريات الدينية، وهي أولي الحريات هنا في الولايات المتحدة".

وشدد بومبيو على أن إدارة ترامب ركزت على الحريات الدينية "أكثر من ذي قبل" في أجندة السياسة الخارجية، معلنا إعادة تنظيم المكتب الدولي للحريات الدينية،

ومكتب البعثة الخاصة لشؤون مراقبة ومكافحة معاداة السامية، الفاعلين داخل الخارجية الأمريكية، وزيادة عدد طاقم هذين المكتبين.

وركز بومبيو على "التحسن" الذي شهدته باكستان في مستوى احترام الحرية الدينية، بإطلاقها سراح عدد من المعتقلين، وأنها لأول مرة، تجاوزت فئة "الدول المثيرة للقلق".

وفي بورما تحدث بومبيو عن استمرار معاناة مسلمي الروهينجا من قبل جيش بلادهم، واضطرار مئات الألوف منهم للهروب إلى مخيمات مكتظة باللاجئين.