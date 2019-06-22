الحلبوسى وعلاوى يؤكدان ضرورة استكمال تشكيل الحكومة العراقية

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أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ورئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي ضرورة إكمال تشكيل الحكومة والتصويت على الدرجات الخاصة.

وقال مكتب الحلبوسي ، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية ، اليوم السبت، "إن رئيس مجلس النواب استقبل رئيس ائتلاف الوطنية، وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات السياسية في البلاد، وتطورات الوضع الإقليمي، وأهمية الحفاظ على الاستقرار الداخليط.

وأضاف البيان "إن اللقاء بحث ضرورة تفعيل عمل مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، وإنجاز القوانين المتأخرة ومنها ما يمس حياة المواطنين في تلبية احتياجاتهم، ومراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي ومدى تقديم الخدمات ومكافحة الفساد".

وأشار الى أن اللقاء أكد على ضرورة حسم الوزارات الشاغرة، وإكمال الكابينة الوزارية، والتصويت على الدرجات الخاصة، وإنهاء ملف إدارة الدولة بالوكالة.