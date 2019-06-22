الجامعة العربية تدين تفجير مسجد البلديات شرق العاصمة العراقية بغداد

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أدان السفير محمود عفيفى المتحدث الرسمى باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، التفجير الذى وقع فى أحد المساجد بمنطقة البلديات شرقى العاصمة العراقية بغداد، الأمر الذى أسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا ما بين قتلى وجرحى.

وأعرب عفيفى - فى بيان اليوم السبت - عن خالص التعازى للعراق، قيادةً وحكومةً وشعباً، ولذوى الضحايا، ومتمنياً سرعة الشفاء للمصابين.

وأكد المتحدث الرسمي، التضامن الكامل للجامعة العربية فى هذا الإطار مع العراق فى مواجهة مثل هذه الجرائم الإرهابية النكراء التى تفتك بأرواح الأبرياء وتنتهك حرمات المساجد، مشيراً إلى أهمية الوقوف بقوة أمام مثل هذه الأعمال من خلال اتخاذ إجراءات تنسيقية فعالة على المستويين الإقليمى والدولى تؤدى إلى اجتثاث ظاهرة الإرهاب والتطرف من جذورها والقضاء على كافة نشاطات الجماعات والتنظيمات الإرهابية.