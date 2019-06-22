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التعليم تنفى تغيير رئيس لجنة لإجباره طلاب الثانوية على خلع أحذيتهم للتفتيش

السبت، 22 يونيو 2019 02:21 م
التعليم تنفى تغيير رئيس لجنة لإجباره طلاب الثانوية على خلع أحذيتهم للتفتيش امتحانات - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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نفى خالد عبد الحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، تغيير رئيس اللجنة والمراقب الأول بلجنة الثانوية العامة بدمياط لإجبارهم الطلاب على خلع أحذيتهم للتفتيش.

وشدد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن هذا الكلام ليس له أى أساس من الصحة لكن تم التغيير بسبب شكوى أولياء الأمور من الغش ومن أجل تحقيق الانضباط والسيطرة على اللجنة.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ 650 ألف طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغ عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

كما بلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.


امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة 2019

امتحان مادة الفيزياء 2019

امتحان مادة التاريخ2019

امتحان التاريخ للثانوية العامة

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