التضامن تفتتح معرض ديارنا للأسر المنتجة فى الاسكندرية

أعلنت وزارة التضامن افتتاح معرض ديارنا للأسر المنتجة فى محافظة الإسكندرية اليوم وحتى نهاية شهر الجارى، شارع شامبليون أمام مكتبة الإسكندرية، حيث يستقبل المعرض الجمهور اعتبارًا من الساعة 11 صباحاً حتى 12 من منتصف الليل.

وأكدت وزارة التضامن على الحرص على إقامة معارض لديارنا فى المدن الساحلية خلال فصل الصيف و أن الوزارة ستقيم عقب الانتهاء من معرض الإسكندرية معرضا فى مارينا وآخر فى مدينة مرسى مطروح خلال شهر يوليو المقبل، ومعرض لديارنا فى رأس البر شهر أغسطس.

يقام المعرض على مساحة 600 متر ويضم 37 عارضا من محافظات القاهرة والقليوبية والإسكندرية، ويضم منتجات الكليم والشنط بطراز إفريقى والحفر على الخشب ومنتجات أخميم والعسل بأنواعه ولوحات الرمل والخزفيات وسجاد وحفر على المعدن والنحاس وفخار وإكسسوارات وحفر على الشنط ومفروشات وعبايات وإسدالات وتطريز يدوى سيناوى ونحاسيات وخيامية وجلود وأنتيكات ورخام وكليم يدوى ومحافظ جلد ومفروشات وفوط.