سوبر كورة
Ads
السبت، 22 يونيو 2019 04:57 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

التضامن تفتتح معرض ديارنا للأسر المنتجة فى الاسكندرية

السبت، 22 يونيو 2019 03:32 م
التضامن تفتتح معرض ديارنا للأسر المنتجة فى الاسكندرية معرض ديارنا - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة التضامن افتتاح معرض ديارنا للأسر المنتجة فى محافظة الإسكندرية اليوم وحتى نهاية شهر الجارى، شارع شامبليون أمام مكتبة الإسكندرية، حيث يستقبل المعرض الجمهور اعتبارًا من الساعة 11 صباحاً حتى 12 من منتصف الليل.

وأكدت وزارة التضامن على الحرص على إقامة معارض لديارنا فى المدن الساحلية خلال فصل الصيف و أن الوزارة ستقيم عقب الانتهاء من معرض الإسكندرية معرضا فى مارينا وآخر فى مدينة مرسى مطروح خلال شهر يوليو المقبل، ومعرض لديارنا فى رأس البر شهر أغسطس.

يقام المعرض على مساحة 600 متر ويضم 37 عارضا من محافظات القاهرة والقليوبية والإسكندرية، ويضم منتجات الكليم والشنط بطراز إفريقى والحفر على الخشب ومنتجات أخميم والعسل بأنواعه ولوحات الرمل والخزفيات وسجاد وحفر على المعدن والنحاس وفخار وإكسسوارات وحفر على الشنط ومفروشات وعبايات وإسدالات وتطريز يدوى سيناوى ونحاسيات وخيامية وجلود وأنتيكات ورخام وكليم يدوى ومحافظ جلد ومفروشات وفوط.

 


التضامن

معرض ديارنا

الاسر المنتجة

الاسكندريةّ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مدير مستشفى قلين المركزي: آلام ولادة طالبة الثانوية العامة "كاذبة"

مدير مستشفى قلين المركزي: آلام ولادة طالبة الثانوية العامة "كاذبة"

الغرف التجارية: 10مليارات دولار استثمارات 10شركات مصرية بـ21دولة أفريقية

الغرف التجارية: 10مليارات دولار استثمارات 10شركات مصرية بـ21دولة أفريقية

مقتل 5 حوثيين بينهم قياديان فى مواجهات مع الجيش اليمنى شرق تعز

مقتل 5 حوثيين بينهم قياديان فى مواجهات مع الجيش اليمنى شرق تعز

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

الحوت يغنى.. علماء يسجلون صوت غناء حوت نادر فى المحيط الهادى ..فيديو

الحوت يغنى.. علماء يسجلون صوت غناء حوت نادر فى المحيط الهادى ..فيديو

شاهد فى دقيقة..كان 2019.. الكونغو الديمقراطية "الفهود" تاريخ وبطولات

شاهد فى دقيقة..كان 2019.. الكونغو الديمقراطية "الفهود" تاريخ وبطولات

لأول مرة.. توفير أنسولين مصرى بجودة فرنسية بالمستشفيات والصيدليات العامة

لأول مرة.. توفير أنسولين مصرى بجودة فرنسية بالمستشفيات والصيدليات العامة

ماذا قال تريزيجيه عن هدفه فى زيمبابوى بافتتاح امم افريقيا 2019؟

ماذا قال تريزيجيه عن هدفه فى زيمبابوى بافتتاح امم افريقيا 2019؟

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

ماتوصيش السوايسة على التوانسة.. عزومة غداء من صاحب مطعم لنسور قرطاج

ماتوصيش السوايسة على التوانسة.. عزومة غداء من صاحب مطعم لنسور قرطاج

أخيرا.. هارى كين يتزوج صديقته رسميا بعد إنجاب طفلتين و7 سنوات حب

أخيرا.. هارى كين يتزوج صديقته رسميا بعد إنجاب طفلتين و7 سنوات حب

الكاف عن حفل افتتاح امم افريقيا 2019: مصر أذهلت العالم فى 20 دقيقة

الكاف عن حفل افتتاح امم افريقيا 2019: مصر أذهلت العالم فى 20 دقيقة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة