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"التخطيط العمرانى" تعد مشروعا لتخطيط أراضى ترعة الطوارئ بحى السلام

السبت، 22 يونيو 2019 01:57 م
"التخطيط العمرانى" تعد مشروعا لتخطيط أراضى ترعة الطوارئ بحى السلام مجتمعات عمرانية جديدة
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس علاء الدين عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، أن الهيئة انتهت من إعداد مشروع تخطيط الأراضى الواقعة حول ترعة الطوارئ بحى السلام بمحافظة القاهرة، موضحًا أن طول مسار ترعة الطوارئ يبلغ 9 كم، يبدأ من خلف حديقة بدر بشارع جسر السويس، حتى محطة معالجة البركة.

وأضاف رئيس هيئة التخطيط العمرانى أن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وافق على المخطط، ووجه بسرعة البدء فى التنفيذ، وذلك لتوفير نطاق عمرانى متحضر يحيط بمحور الطوارئ، ويساهم فى تخفيف الكثافات المرورية بالمحاور الرئيسية المحيطة بمنطقة المشروع، وخاصة شارع جسر السويس، والطريق الدائرى بمنطقة تقاطعه مع طريق الإسماعيلية الصحراوى، بجانب الربط مع طريق بلبيس الصحراوى لتحقيق الاتصالية.

وأوضحت المهندسة منى المرشدى، رئيس الإدارة المركزية لتخطيط هياكل البنية الأساسية ومدير المشروع، أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قامت بتوقيع بروتوكول تعاون بين كل من محافظة القاهرة (مالك المشروع)، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (ممول المشروع)، لتنفيذ أعمال الطرق بالمحور، وربطه مع النطاق المحيط بأعمال صناعية.

 


وزاره الاسكان

هيئه التخطيط العمراني

الاحوزه العمرانيه

المجتمعات العمرانيه

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