التحفظ على 28 طن شاى تحتوى على شوائب وأتربة بمصنع فى الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

تحفظت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية على 28 طن شاى تحتوى أتربة وشوائب وغير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مصنع دون ترخيص لتعبئة المواد الغذائية بمنطقة برج العرب.

إذ وردت معلومات لضباط مباحث التموين تفيد قيام صاحب مصنع غير مرخص لتعبئة المواد الغذائية بمنطقة برج العرب بتجميع وحيازة كميات كبيرة من الشاى من بقايا و"كنسة" المصانع وإعادة تعبئتها داخل أجولة دون بيانات تجارية.

استهدفت حملة أمنية المصنع المشار إليه، وعثر على 22 طن شاى تحت التعبئة غير صالح للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية واحتوائه على نسبة كبيرة من الأتربة والشوائب.

كما جرى ضبط 6 أطنان و300 كيلو شاى معبأة داخل أجولة "منتج نهائى" غير مدون عليها بيانات تجارية لبيعها للمقاهى ومخازن التعبئة غير المرخصة "مصانع بير السلم" وتحقيق أرباح مشروعة.

تحرر محضر بقسم شرطة برج العرب، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.