الرئيسية أخبار عاجلة البيت الأبيض: ترامب يعتزم اختيار مارك إسبر وزيرا للدفاع السبت، 22 يونيو 2019 02:53 ص ترامب والبيت الابيض رويترز مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء ذكر البيت الأبيض في بيان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال امس الجمعة إنه يعتزم اختيار وزير الجيش مارك إسبر وزيرا للدفاع. وتولى إسبر منصب القائم بأعمال وزير الدفاع يوم الاثنين بعد استقالة باتريك شاناهان بعد تقارير إعلامية عن عنف منزلي في عائلته. ترامب البيت الابيض مارك إسبر باتريك شاناهان مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة ترامب: ليس لدينا شروط مسبقة لإجراء مفاوضات مع إيران الجمعة، 21 يونيو 2019 07:34 م خطأ إملائى فى "تغريدة ترامب" عن إيران يثير فيضا من السخرية ضده الجمعة، 21 يونيو 2019 10:11 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع لهذا السبب يتم تعديل الحيوانات وراثيا.. السلمون أولها "ناسينى ليه" لـ تامر حسنى تتخطى الـ50 مليون فى 3 شهور الحكومة توجه شركات توزيع الكهرباء بمراجعة فواتير الاستهلاك قبل إصدارها للمواطنين بالأسعار الجديدة.. وتعليمات مشددة للقطاعات التجارية بعدم الاعتماد على المتوسط.. وتؤكد: ترشيد الاستهلاك أفضل طرق خفض قيمة الفاتورة ارتفاع صادرات مصر من البطاطس والبصل لـ924 ألف طن.. وجارى الفرز والشحن السيسى لـ"تايم سبورت": مصر قدمت صورة حضارية رائعة ونريد الشباب يعود للمباريات صور.. مصر فى الشارع بتشجع المنتخب.. وهدف تريزيجيه يشعل المقاهى 4 أهداف للحكومة بالموازنة الجديدة.. أبرزها خفض معدلات البطالة لـ9% خايف على زعلها.. الأمير هارى يقاطع منتقدى زوجته ميجان ماركل شاهد.. "مباشر قطر" تكشف المخطط الخبيث للنظام القطرى فى موريتانيا ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر مصر تستهل رحلة إستعادة لقب أفريقيا بإسقاط زيمبابوي اليونان تواجه انتقادات حادة لمعاملة الحمير بقسوة فى جزيرة سانتورينى المزيد من Trending Plus
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