البيت الأبيض: ترامب يعتزم اختيار مارك إسبر وزيرا للدفاع

رويترز

ذكر البيت الأبيض في بيان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال امس الجمعة إنه يعتزم اختيار وزير الجيش مارك إسبر وزيرا للدفاع.

وتولى إسبر منصب القائم بأعمال وزير الدفاع يوم الاثنين بعد استقالة باتريك شاناهان بعد تقارير إعلامية عن عنف منزلي في عائلته.